Стала известна чистая прибыль "Камаза" по МСФО за 2023 год

Чистая прибыль автопроизводителя "Камаз" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2023 года составила 16,9 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

"Увеличение объемов продаж, эффективное использование инструментов клиентского финансирования, инициативы по снижению издержек и повышению производительности труда привели к получению годовой чистой прибыли в сумме 16 млрд 877 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Выручка за отчетный период выросла на 27%, до 370,3 млрд рублей.

"Значительные темпы роста выручки обусловлены увеличением продаж в сегментах грузовых автомобилей и пассажирского транспорта (автобусов и электробусов)", - пояснили в компании.

В сообщении автопроизводителя отмечается, что группа организаций ПАО "Камаз" продемонстрировала положительный операционный денежный поток в сумме 52 млрд рублей, что позволяет поддерживать комфортные показатели долговой нагрузки.

Чистый долг компании на конец 2023 года составил 57,2 млрд рублей, это на 16% меньше показателя за 2022 год. Соотношение чистого долга к EBITDA за 2023 год составило 1,7 раза. Инвестиционная программа реализована в объеме 8,6% от выручки.