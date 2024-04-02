АСВ будет оспаривать решение суда об отказе в аресте акций QIWI

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) намерено оспаривать решение суда об отказе в принятии обеспечительных мер в виде ареста акций АО «Киви».

Об этом ТАСС заявили в пресс-службе агентства.

«В интересах кредиторов QIWI Банка (АО) ГК «АСВ» планирует обжаловать судебный акт об отказе в принятии обеспечительных мер в виде ареста акций АО «Киви», — заявил собеседник.

21 февраля ЦБ России отозвал лицензию у QIWI Банка.

По данным регулятора, оставшийся без лицензии QIWI Банк переводил похищенные средства в пользу нелегальных финансовых услуг.