Назван самый разбогатевший за год российский миллиардер

Основатель «Красное & Белое» Сергей Студенников признан самым разбогатевшим за год россиянином, пишет Forbes.

За год состояние миллиардера выросло на 113%. Сейчас капитал предпринимателя оценивается в $3,2 млрд.

На втором месте среди существенно увеличивших свой капитал россиян — бывший владелец Трубной металлургической компании (ТМК) и группы «Синара» Дмитрий Пумпянский. За год его состояние увеличилось на 94%, до $3,3 млрд.

Тройку замыкает основной владелец инвестиционной группы «Регион» Сергей Судариков. Капитал миллиардера за 12 месяцев вырос на 80%, достигнув отметки в $1,8 млрд.

В топ-5 также вошли основатель Иркутской нефтяной компании (ИНК) Николай Буйнов (+74%, до $3,3 млрд) и старший сын первого президента Татарстана Айрат Шаймиев (+71%, до $2,4 млрд).