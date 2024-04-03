«М.Видео-Эльдорадо» открыла 15 новых магазинов компактного формата

Группа "М.Видео-Эльдорадо", которая объединяет две российские сети бытовой техники и электроники, в первом квартале 2024 года открыла 15 новых магазинов компактного формата и вышла в три новых города России, говорится в сообщении компании.

"Группа "М.Видео-Эльдорадо" <…> в рамках согласованного плана в первом квартале 2024 года открыла 15 новых магазинов компактного формата в 14 городах России, в том числе вышла в три новых города: Качканар Свердловской области, Соликамск Пермского края и Крымск Краснодарского края", - сообщает ретейлер.

В 2023 году ретейлер открыл 62 новых компактных магазина. Директор по развитию сети "М.Видео-Эльдорадо" Борис Огарков указал, что в текущем году компания в рамках плана расширения розничной инфраструктуры намерена открыть не менее 100 новых магазинов компактного формата.

"Также впервые в рамках пилотного проекта в этом году мы открываем несколько магазинов суперкомпактного формата под брендом "М.Видео" площадью 350-450 кв. м и объемом ассортимента до 3,5 тыс. товарных наименований. Мы внимательно оценим итоги этого эксперимента и примем решение о дальнейшем масштабировании проекта в других городах России", - сказал Огарков, слова которого приводятся в релизе.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших российских ретейлеров бытовой техники и электроники, объединяет бренды "М.Видео" и "Эльдорадо". Компания управляет сетью из более 1 200 магазинов в России, а также развивает собственный маркетплейс техники и электроники.