В Авито рассказали о разделе для новых и «как новых» товаров

Авито рассказал о запуске отдельного раздела внутри мобильного приложения, в котором будут продаваться товары в новом и «как новом» состоянии только от проверенных продавцов с высокой репутацией.

Проект «Авито Молл» отличается от остального пространства Авито оформлением главной страницы. В этом разделе можно будет приобрести товары основных потребительских категорий Авито: одежду, обувь и аксессуары, товары для детей и игрушки, электронику, запчасти, мебель и товары для дома.

Новый раздел доступен всем пользователям на мобильных устройствах. Можно зайти в раздел с главной страницы приложения, через сториз, а также найти его с помощью фильтра.

Раздел работает по следующей модели: приобрести товары (кроме самых крупногабаритных) можно онлайн через Авито Доставку. В разделе представлены товары в новом и «как новом» (отличном, без следов эксплуатации) состоянии. Вернуть товары из раздела также можно: в течение 14 дней — от частных продавцов, и в течение 15 дней — от компаний.

В Авито Молле будут представлены отобранные частные и профессиональные продавцы с рейтингом не ниже 4,5 звезды, заработавшие себе репутацию на платформе и имеющие положительные отзывы. Кроме того, продавцы Авито Молла имеют подтвержденный профиль — прошли проверку документов по паспорту (либо Госуслугам или другим способом) или ИНН.

При этом, как отмечает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров, Авито, в отличие от маркетплейсов, продолжает фокусироваться на работе в с2с сегменте. Большую часть выручки Авито, согласно отчетности компании, составляет плата за размещение объявлений.

«Мы начали первые тесты этого сервиса год назад, тогда в закрытом режиме раздел стал на несколько недель доступен одному миллиону пользователей Авито. В течение года мы совершенствовали механики и работали над ассортиментом Молла — к открытию в нем доступно почти четыре миллиона объявлений от 30 000 продавцов. Уже по итогам тестов мы увидели, что в Авито Молле продажи выше на 11 процентов, чем в основном пространстве Авито. Для нас Авито Молл — это пользовательский опыт нового уровня на Авито: избранные продавцы платформы, возможность получить лучшие предложения по всей России, чистота и аккуратность контента — в фотографиях и описаниях объявлений. А наличие товаров в новом и “как новом” состоянии от магазинов и частных продавцов позволит выбрать оптимальный вариант на свой бюджет», — рассказала Ирина Грачева, директор по продуктам Авито Товаров.

Ранее, в июле 2023 года, платформа запустила на мобильных устройствах Авито Премиум — пространство, в котором размещены объявления о продаже одежды, обуви и аксессуаров люксовых брендов, которые прошли экспертную проверку на подлинность, а также вещи российских дизайнеров. Аутентификацию проводит по фото партнер Авито, международный лидер рынка проверки фэшн-товаров. Объявления в Авито Премиум набирают в среднем на 40