Рынок акций закрылся на максимуме с 2022 года

Российский рынок акций в четверг достиг новых максимумов с начала 2022 года - индекс Мосбиржи превысил 3 400 пунктов. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи вырос на 0,35%, до 3 407,57 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,55%, до 1 163,76 пункта. Курс юаня вырос на 0,002%, до 12,724 рубля, доллар снизился на 0,06%, до 92,24 рубля, евро подрос на 0,3%, до 100,15 рубля.

"Улучшение картины в ценах на сырьевые товары, относительная слабость рубля и дивидендные ожидания - факторы текущего подъема", - пояснил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний фон был сдержанно позитивным. "Мартовский индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны составил 51,5 п, превысив прогнозные 51,1 п. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за минувшую неделю выросло сильнее ожиданий", - добавил эксперт.

Рынок акций

В лидерах роста к завершению сессии находились бумаги "Русала" (+4,64%), акции "Россетей" (+4,09%), котировки "Русснефти" (+3,48%), бумаги "Эн+ групп" (+2,50%), расписки "Озона" (+2,43%), бумаги ВТБ (+1,73%), акции "Новатэка" (+1,52%).

"Акции "Русала" в четверг продолжали начатое накануне ралли, которое с фундаментальной точки зрения можно объяснить достижением котировок алюминия максимумов с апреля 2023 года. Алюминиевая отрасль опасается ужесточения европейских санкций против российского алюминия, в связи с чем в январе объем экспорта необработанного алюминия из РФ в страны ЕС подскочил на 66% месяц к месяцу, а весной ускорился рост цен на сам металл", - рассказала аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова. "Русал" при этом представил нейтральные финансовые результаты за II полугодие и весь 2023 год. Эксперт добавила, что текущий рост акций "Русала" можно назвать спекулятивным и связанным с рисками разворота бумаг.

"Новатэк" в четверг корректировался от достигнутого ранее на неделе минимума с мая 2023 года (1 264,2 рубля). "Компания сообщила, что из-за санкционных сложностей может сократить число линий сжижения на "Арктик СПГ - 2" до двух и использовать эту платформу для Мурманского СПГ", - отметила Кожухова.

Из новостей по ВТБ на этой неделе она отметила вывод бывших европейских "дочек" банка (VTB Bank Europe и VTB Bank Deutschland) в Германии из-под американских санкций.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги "Полиметалла" (-3,29%), акции "Аэрофлота" (-2,8%), расписки "Русагро" (-2,07%), котировки ВК (-1,98%), акции "М.Видео" (-1,61%), расписки Globaltrans (-1,28%). Акции "Полиметалла", Globaltrans, "Аэрофлота, "М.Видео" и других эмитентов корректировались вниз после резкого роста в предыдущие сессии.

Прогноз на 5 апреля

Фактор пятницы и признаки локальной перегретости могут вызвать частичную фиксацию прибыли, при этом общий тренд остается растущим, считают в "БКС мир инвестиций". Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 5 апреля - 3 325 - 3 425 пунктов, по паре доллар-рубль - 91-93 рубля.

Freedom Finance Global полагают, что завтра индекс Мосбиржи может двигаться в коридоре 3 350 - 3 450 пунктов, пара USD/RUB покажет движение в диапазоне 91-93 рубля, EUR/RUB - в коридоре 99-101 рубля, юань - в диапазоне 12,6-13 рубля.