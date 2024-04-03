Милош Бикович стал лицом бренда Salamander

Компания Salamander начала сотрудничать с сербским актером Милошем Биковичем. Рекламную кампанию бренд уже запустил, сообщает Sostav со ссылкой на представителя фирмы.

© Соцсети

Речь идет о сезоне весна-лето — 2024. Как отмечается, сотрудничество с сербским актером также продлится в сезоне — осень-зима 2024.

В Salamander обратили внимание на то, что в прошлом году было начато масштабное обновление фирменного стиля и дизайна коллекций. Оно подразумевает расширение ассортимента и введение новых товарных категорий.

В компании отметили, что команда Salamander задумалась о привлечении амбассадора, «который, с одной стороны, будет разделять ценности бренда, с другой — поможет представить его аудитории в обновлённом формате».

Минувшим летом Munz Group выкупила права на бренд Salamander в целом ряде стран.

Ранее стало известно о планах Munz Group запустить одноименную линейку косметики для ухода за телом.