Лауреатам вручены традиционные бизнес-премии «Компания|Персона года»

На площадке Российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП) состоялось вручение ежегодной бизнес-премии «Компания|Персона года». Это уникальное мероприятие для делового сообщества больше четверти века отмечает успехи компаний и персон, которые демонстрируют реальные результаты своей деятельности и коммуникаций и оцениваются обществом как значимые.

© Предоставлено пресс-службой премии

На вечере собрались лучшие представители делового сообщества России. В торжественной обстановке объявили победителей в номинациях, которые отражают разнообразные отрасли бизнеса.

В номинации «Персона года — медиаменеджер» победителем стал исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер.

Победить было непросто. Еще в 2022 году наша компания столкнулась с серьезной коррекцией рекламного рынка, отключением нашего контента от значимых западных платформ и обострением борьбы за потребителя информации с другими медиаресурсами. При этом мы не просто выстояли, но и победили! Один из секретов успеха — правильная кадровая политика. Мы охотимся за лучшими и даем перспективу карьерного роста. Андрей Цыпер исполнительный директор по медиа Rambler&Co

Молодым людям, которые только пришли в медиа, Андрей Цыпер советует не бояться совершать ошибки, анализировать их и двигаться дальше.

«Чтобы не допустить эмоционального выгорания и быть успешным, необходимы три вещи — спорт, отдых и семья», — считает Андрей Цыпер.

В ближайшие годы, уверен Андрей Цыпер, на рынке медиа будет продолжаться сегментация аудитории, и победит тот участник рынка, кто сумеет создать контент для самых разных сегментов читающей, смотрящей и слушающей публики.

В номинации «Компания года в сфере промышленного и инфраструктурного строительства» лауреатом стала компания «МИПСТРОЙ 1» (строительное подразделение группы компаний «Мосинжпроект»).

«В прошлом году наша команда завершила ряд ключевых транспортных мегапроектов. Сегодня руководством города нам доверена ответственная задача — строительство масштабных инфраструктурных объектов столицы. В Москве за последнее десятилетие проделана колоссальная работа по модернизации транспортной системы, которая уже давно вышла за пределы мегаполиса. Программа развития транспортной инфраструктуры, инициированная мэром Москвы, по своим объемам и темпам строительства не имеет аналогов во всем мире. Ежегодно запускаются масштабные мегапроекты, и для нас большая честь стать непосредственными участниками тех глобальных преобразований, которые сейчас реализуются в городе и делают жизнь горожан более комфортной и удобной», — рассказал генеральный директор Константин Маслаков. –

Один из главных приоритетов «МИПСТРОЙ 1» — это строительство Национального космического центра высокотехнологичного кластера для развития всей космической отрасли России. Кроме того, планируется участие в программе по расширению сети метро и созданию новых линий.

«Из года в год метро растет и развивается вместе с Москвой, и планы развития столичной подземки четко определены правительством. Ключевая задача московского Стройкомплекса — обеспечить жителей города метро в шаговой доступности», — добавил Константин Маслаков.

Стадион «Лужники», Центр художественной гимнастики Ирины Винер, парк «Зарядье» с концертным залом и многие другие — все это объекты «МИПСТРОЙ 1», которые отмечены многочисленными национальными и международными архитектурными премиями и стали важной частью модернизированной городской среды и достопримечательностями столицы.

В номинации «Услуги и сервис (ребрендинг)» победила сеть фитнес-центров XFIT.

«За 30 лет работы международного бренда XFIT открыл более 100 фитнес-клубов во многих российских городах и за рубежом Расширение присутствия — часть стратегии, основанной на нашей миссии создавать общество здоровых и красивых людей», — отметила директор по маркетингу и рекламе XFIT Светлана Базарова.

По словам Светланы, компания постоянно совершенствует и обновляет свои услуги в соответствии с последними разработками мирового уровня.

«Этот посыл и стал импульсом для запуска программы ребрендинга, после которого клубы XFIT стали ярче, а их атмосфера располагает к регулярным тренировкам и самосовершенствованию», — подчеркнула она.

В номинации «Устойчивый бренд индустрии гостеприимства» победу одержал «Росинтер ресторанс».

«Компания работает на ресторанном рынке с 1991 года. Бренду IL Патио исполнилось 30 лет, «Планете суши» — 25. Секрет "Росинтер Ресторанс" — это прежде всего люди, которые здесь работают, лояльная и сплоченная команда профессионалов. В наших приоритетах всегда было честно и открыто вести бизнес, собирать, изучать и применять все лучшие наработки в отрасли. А во главу угла ставим лояльность и интересы наших гостей. Желающих присоединиться к нашей команде людей всегда много, потому что мы — давно на рынке, у нас огромный опыт, известные и устойчивые ресторанные бренды», — рассказывает вице-президент «Росинтер Ресторанс» по франчайзингу Дмитрий Шалов.

В номинации «Компания года в агропромышленном комплексе» премия присуждена АО «Росагролизинг».

«2023 год для Росагролизинга стал годом новых рекордов. Сохранился тренд, когда аграрии приобретают техники больше, чем выбывает из строя. Только за прошлый год мы отгрузили на российские поля свыше 15 тысяч сельхозмашин. Росагролизинг — крупнейший в стране собственник техники для сельского хозяйства, и мы внимательно наблюдаем за тем, что происходит на рынке. Для нас важны мнения наших покупателей, аграриев и производителей сельхозтехники. Предприятия, с которыми мы сотрудничаем, смогли поменять логистику, структуру поставок, приоритеты в сторону импортозамещения. В настоящее время российская техника стала более востребована, и основной объем оборудования для сельхозработ, приобретаемого нами — российского и белорусского производства», — отметил генеральный директор компании Павел Косов.

Бизнес-премия «Компания|Персона года» остается важным событием для деловой общественности России и подчеркивает важность инноваций, качества, ответственности в современном бизнесе.