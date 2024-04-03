Intel понесла огромные убытки в 2023 году

Компания Intel подала финансовый отчет в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), из которого стало известно о ее огромных убытках. Об этом сообщает агентство Reuters.

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В Intel заявили, что операционные убытки подразделения, отвечающего за контрактное производство процессоров, в 2023 году составили $7 млрд. Для сравнения: годом ранее этот показатель находился на отметке $5,2 млрд. При этом выручка подразделения в 2023 году составила $18,9 млрд, что на 31% меньше, чем $27,49 млрд годом ранее.

На фоне этой новости, пишет Reuters, акции Intel упали на 4,3%.

Во время презентации для инвесторов генеральный директор Intel Пэт Гелсингер заявил, что 2024 год станет наихудшим для бизнеса компании по производству микросхем с точки зрения операционных убытков. По словам Гелсингера, компания планирует выйти на рентабельность примерно к 2027 году. В 2030 году Intel надеется стать вторым по величине контрактным чипмейкером в мире после TSMC.

Гелсингер объяснил проблемы Intel в сфере контрактного производство чипов отказом закупки новых станков для EUV-литографии в необходимом количестве. Из-за этого вендор столкнулся с пределом имеющихся мощностей и вынужден был выполнить часть заказов на фабриках своего главного конкурента TSMC.