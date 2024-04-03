Производство лайнеров Boeing 737 резко упало в последние недели в связи с тем, что регулирующие органы США усилили заводские проверки после нескольких ЧП с самолетами. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, власти США разрешили компании производить только 38 самолетов этого типа в месяц.

Вместе с тем, заметили источники, месячный объем производства колеблется значительно ниже этого уровня и в конце марта упал до однозначных цифр.

В компании отметили, что специалисты предпринимают усилия для снижения количества брака, проверяют все производственные цепочки, снизили количество конвейерных операций.

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Напомним, что власти США направили специальные комиссии на производственные площадки компании после того, как во время взлета воздушное судно авиакомпании Alaska Airlines потеряло аварийную дверь.

Кроме того, проверки были проведены после инцидентов с самолетами высокопоставленных лиц США, Германии и Польши.