Apple заподозрили в нарушении антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба России запросила у американской корпорации Apple мотивированную позицию по вопросу доступа российских платежных систем к бесконтактной оплате в ОС iOS, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу антимонопольного ведомства.

Утверждается, что российские пользователи iOS устройств не могу получать банковские услуги и совершать оплату. При этом Apple удалила из App Store мобильные приложения большинства отечественных финансовых организаций.

В ФАС отметили, что корпорация запрещает устанавливать на свои устройства приложения не из App Store. По мнению службы, действия Apple содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Компания создает преимущественные условия только для собственных приложений.

Технология бесконтактной оплаты NFC в iOS доступна только для Apple Pay, в которой невозможно привязать карты российских банков. Это делает невозможным использование на устройствах корпорации систем Mir Pay, SberPay, Tinkoff Pay и других, сказали в ФАС.