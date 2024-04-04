«Тинькофф» зарегистрировал собственный НПФ

"ТКС Холдинг" (головная компания "Тинькофф банка") зарегистрировала собственный негосударственный пенсионный фонд "Тинькофф пенсия", следует из данных ЕГРЮЛ.

Согласно выписке, АО "НПФ "Тинькофф пенсия" была внесена в ЕГРЮЛ 3 апреля. Уставный капитал НПФ - 150 млн рублей.

Единственный акционер фонда - ООО "Т-проекты", генеральный директор Тарасов Дмитрий.

В конце марта Банк России принял решение о государственной регистрации выпуска обыкновенных акций АО "НПФ "Тинькофф пенсия", размещаемых путем приобретения акций единственным учредителем акционерного общества. Решение о регистрации выпуска должно вступить в силу с даты государственной регистрации НПФ.

Основной акционер группы "Тинькофф" с апреля 2022 года - российская компания "Интеррос" Владимира Потанина, ее доля составляет 35%. В конце февраля 2024 года группа перерегистрировалась с Кипра в САР РФ на острове Русский, сменив название на "Международная компания публичное акционерное общество "ТКС холдинг" (МКПАО "ТКС холдинг").