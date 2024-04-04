Выручка российской «дочки» Google рухнула

По итогам 2023 года выручка российской дочерней компании американского IT-гиганта Google — ООО «Гугл» — составила ноль рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты финансовой отчетности предприятия.

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Для сравнения, в 2022 году выручка российской «дочки» Google составила в общей сложности 24,2 миллиарда рублей. При этом руководству ООО «Гугл» в прошлом году удалось снизить чистый убыток — с 10,2 миллиарда рублей в 2022-м до 3,13 миллиарда.

Деятельность Google на территории России, как и ряда других иностранных технологических компаний, была приостановлена в 2022 году. В марте того же года американская IT-корпорация закрыла возможность продажи рекламы в РФ. Тогда же агентство Bloomberg сообщило о начале вывоза сотрудников Google из московского офиса — единственного представительства в России. В своей финансовой отчетности за 2022 год американская корпорация указала, что в ее российском подразделении остался один сотрудник.

В середине октября 2023 года Арбитражный суд Москвы признал ООО «Гугл» банкротом и ввел наблюдение на полгода. Временным управляющим назначили Валерия Таляровского из «Межрегионального центра экспертов и профессиональных управляющих». Он сообщил, что суммарный размер требований кредиторов компании к тому времени превысил 50 миллиардов рублей и достиг почти 53,6 миллиарда.