Миллиардера и владельца футбольного клуба оштрафовали за биржевые советы

В США британского миллиардера и владельца футбольного клуба английской премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» Джо Льюиса оштрафовали на 5 миллионов долларов и приговорили трем годам условно за незаконные биржевые советы и инсайдерскую торговлю. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на решение суда.

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87-летний бизнесмен владеет футбольным клубом через семейный инвестиционный фонд Tavistock Group. По данным журнала Forbes, состояние Льюиса оценивается в 6,2 миллиарда долларов, он занимает 463-е место в рейтинге богатейших людей мира. В июле 2023 года миллиардера обвинили в передаче инсайдерской информацию о своих портфельных компаниях двум пилотам самолетов, а также друзьям, помощникам и партнерам.

Правоохранители считают, что такие советы позволили получить миллионы долларов незаконной прибыли. В январе британский бизнесмен признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами и пошел на сделку с прокуратурой.

«Я здесь сегодня, потому что совершил ужасную ошибку», — сказал Льюис.

Адвокаты и прокуроры процесса просили о снисхождении к бизнесмену. Приговор в отношении миллиардера был вынесен 4 апреля судьей окружного суда Манхэттена (Нью-Йорк) Джессикой Кларк. После оглашения решения представитель Льюиса Марк Херр заявил, что миллиардер благодарен суду за назначенный ему испытательный срок с учетом возраста и проблем со здоровьем.

Ранее стало известно, что основатель Amazon Джефф Безос тайно купил третье по счету поместье в так называемом бункере для миллиардеров — на рукотворном закрытом острове Индиан-Крик в Майами. Новая недвижимость обошлась Безосу в 90 миллионов долларов, сделка прошла вне рынка. Внутри поместья шесть спален, в последний раз жилье продавали в 1998 году за 2,5 миллиона долларов.