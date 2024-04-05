Названы страны, которые резко увеличили поставки одежды в Россию

Некоторые страны за последний год резко увеличили экспорт одежды в Россию. Речь идет о Казахстане, Мьянме, Румынии, Хорватии, Армении, Турции, Болгарии и Южной Корее, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику стран.

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КНР по итогам минувшего года экспортировала больше всего одежды в страну — почти на 2,6 миллиарда долларов. Также в пятерке лидеров оказались Италия (602 миллиона долларов), Турция (473 миллиона долларов), Бангладеш (337 миллионов долларов) и Германия (317 миллионов долларов).

В публикации говорится, что информация о торговле между Белоруссией и РФ не раскрывается. В этой связи данное государство могло бы войти в этот список.

Сильнее всего экспорт в Россию нарастили такие крупные поставщики, как Казахстан — в 3,5 раза, Мьянма — в 3,2 раза, Румыния — в 1,9 раза, Хорватия и Армения — в 1,5 раза, Турция и Болгария — в 1,4 раза, и Южная Корея — в 1,3 раза. При этом самый заметный рост показали Марокко и Египет — в 381 и 36 раз.

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Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем демонстрирует существенный рост. Основную долю экспорта занимают не только энергоносители, но и зерно, мясо, морепродукты.