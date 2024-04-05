McDonald's выкупит все свои франшизы в Израиле

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's объявила, что выкупит все свои 225 франчайзинговых ресторанов в Израиле на фоне ущерба бизнесу из-за конфликта между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщил телеканал CNN.

Согласно заявлению McDonald's, компания заключила соглашение о покупке своих ресторанов с израильской франчайзинговой компанией Alonyal. В Alonyal насчитывается более 5 тыс. сотрудников, работающих в ресторанах McDonald's по всей стране, сообщает телеканал.

"McDonald's по-прежнему привержена израильскому рынку и обеспечению хороших условий для сотрудников и клиентов на рынке в будущем", - приводит слова из заявления McDonald's CNN.

Ранее британская газета The Independent сообщила, что выручка американской сети McDonald's в мусульманских странах стала расти медленнее по сравнению с другими регионами из-за поддержки израильским подразделением компании Армии обороны Израиля.

"То, что сейчас происходит [на Ближнем Востоке], <...> не может не оказывать влияние на такие бренды, как наш", - отметил генеральный директор McDonald's Крис Кемпчински в обращении к инвесторам.

Израильский портал Ynet также сообщил, что сеть McDonald's подверглась жесткой критике в мусульманском мире за поддержку, оказываемую Армии обороны Израиля. Сразу после нападения палестинских радикалов на еврейские поселения компания McDonald's Israel объявила, что предоставит тысячи бесплатных обедов солдатам ЦАХАЛа и медицинским учреждениям. Эта инициатива, как отмечает портал, вызвала гнев и протесты во многих странах. Филиалы McDonald's в Египте, Ливане и Турции столкнулись с многочисленными актами вандализма, а демонстрации в поддержку Газы прошли возле ресторанов по всему мусульманскому миру - от Египта до Малайзии.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября прошлого года. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.