Компания СберСтрахование жизни стала партнером пуска ракеты с пилотируемым кораблем

СберСтрахование жизни выступила партнером пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-25», сообщили в пресс-службе компании.

Запуск состоялся 23 марта с космодрома Байконур. Часть экипажа успешно вернулась на Землю 6 апреля на спускаемом аппарате другого корабля, остальные — продолжают миссию на МКС.

В компании отметили, что, сотрудничая с Роскосмосом, СберСтрахование жизни по собственной инициативе застраховала жизнь космонавтов на время полета и внекорабельной деятельности.

По словам генерального директора СберСтрахования жизни, вице-президента Сбербанка Игоря Кобзаря, миссии космонавта и страховой компании имеют общую цель — обеспечение безопасности и благополучия человека.

Он подчеркнул, что запуск пилотируемого корабля, за которым следила вся страна, стал символом новой стратегии Сбера, принятой в конце прошлого года.

«Наша стратегия направлена на трансформацию и рост бизнеса в космических масштабах. В центре стратегии — человек, как и космонавт в необъятной Вселенной. Участвовать в таком событии и страховать космонавтов для нас символично. Мы рады давать уверенность в завтрашнем дне», — заявил Игорь Кобзарь.

Он добавил, что этот запуск вдохновил компанию создание продукта ″Страхование по часам″, позволяющего клиенту активировать опцию защиты здоровья и жизни на любой промежуток времени — в тот момент, когда повышается вероятность того, что она понадобится.