Российский бренд создал сумки из капусты и гороха

Российский бренд re-feel вместе с художницей Екатериной Шукшиной пофантазировали на тему того, как могут выглядеть 100% organic bag, и представили результат. Снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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В рекламе бренд показал сумки из капусты, гороха, физалиса, салата и других растений. Изделия наполнили разными пакетиками со смесями для напитков.

Не так давно Хейли Бибер выпустила «самый женский» чехол для телефона. Модель выпустила лимитированный чехол с кейсом для блеска. Модель выполнена в молочном оттенке с брендированием. Кейс подходит только для блеска одноименного бренда.

А в феврале французский премиум-бренд открыл библиотеку в Париже. Куратором выступил креативный директор бренда Энтони Ваккарелло. По его словам, этот книжный магазин и библиотека выходит за рамки традиций, предлагая разнообразные коллекции книг, произведений искусства и музыки.