«Ашан» хочет арендовать бывшую штаб-квартиру Henkel в Москве

Торговая сеть «Ашан» начала переговоры об аренде офиса в бизнес-центре «Европа Хаус» в центре Москвы. Ранее там находилась штаб-квартира немецкой Henkel. Об этом сообщает РБК со ссылкой на трех консультантов на рынке недвижимости, работавших с данным объектом.

Бизнес-центр «Европа Хаус» расположен в Колокольниковом переулке, возле станции метро «Трубная».

Сделка по аренде пока не закрыта, обсуждаются детали возможного соглашения.

В пресс-службе «Ашана» подтвердили, что компания сейчас рассматривает переезд на новое место. Однако окончательное решение о местонахождении главного офиса пока не принято.

По данным консультантов, площадь офиса — около 7 тысяч кв. м. Ранее тут размещалась штаб-квартира немецкой Henkel. Ее российский бизнес в прошлом году приобрел консорциум инвесторов.

При этом аренду бизнес-центра рассматривают и другие компании.