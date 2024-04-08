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В Китае отреагировали на предупреждение США по поводу антироссийских санкций

США не должны препятствовать нормальным отношениям между Россией и Китаем. Об этом заявила сегодня официальный представитель МИД КНР Мао Нин, пишет ТАСС.

В КНР отреагировали на заявление США о «серьезных последствиях» из-за помощи России
© VCG/TACC

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен предупредила о последствиях в случае, если Вашингтон обнаружит, что китайский бизнес поддерживает Россию в конфликте на Украине. В ходе своей поездки в Китай Йеллен пообещала неприятности Пекину, если он не будет соблюдать американские санкции против РФ.

Представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя ситуацию, отметила, что в Вашингтоне не должны влиять на отношения Москвы и Пекина.

«В отношении того, что считают США о российско-китайских отношениях или о поддержке Китая, необходимо подчеркнуть, что соответствующая страна не должна очернять или нападать на нормальные межгосударственные отношения между Китаем и Россией», - заявила она.

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Отметим, что заявление Йеллен прозвучало через несколько дней после того, как Вашингтон выразил обеспокоенность тем, что Пекин якобы «помогает России восстановить ее военную базу».

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