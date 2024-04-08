Jägermeister оставили без шанса отсудить компенсацию у калужского завода

В апреле 2024 года апелляционный суд прекратил производство по иску немецкой компании Mast-Jägermeister SE к калужскому ликеро-водочному заводу «Кристалл». Об этом сообщает «Прайм».

Компания Mast-Jägermeister ушла с российского рынка в ноябре 2022 года. В мае 2023 года компания подала иск к «Кристаллу», потребовав запретить заводу выпускать травяной ликер Konig Heiler. Mast-Jägermeister обвиняла завод в нарушении прав на товарные знаки и требовала десятки миллионов рублей компенсации.

Соответчиком по иску была структура ритейлера WineStyle. Производитель Jägermeister хотел запретить ей продавать ликеры Konig Heiler. Арбитражный суд Москвы в феврале 2024-го полностью отклонил иск.

По данным «Прайма», в апелляционный суд поступило ходатайство истца об отказе от заявления, а также ходатайство ответчика об утверждении мирового соглашения.

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Агентство отмечает, что калужский завод поменял дизайн бутылок своих биттеров, а в Jägermeister эти изменения сочли исчерпывающими.