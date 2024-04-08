Росатом потребовал от финской компании Fennovima Oy около €3 млрд

Международные арбитражи рассматривают требования АО "Атомэнергопром" (консолидирует гражданские активы Росатома) к финской компании Fennovima Oy на общую сумму около €3 млрд. Такие данные приведены в консолидированной финотчетности Атомэнергопрома за 2023 год.

В апреле 2022 года Fennovima Oy уведомила о расторжении EPC-контракта (ответственность подрядчика за полный цикл работ и риски по строительству) на строительство АЭС "Ханхикиви-1" (Финляндия). В июле того же года Атомэнергопром получил от Fennovima Oy требование о возврате €1,7 млрд. Атомэнергопром возражает против таких требований, спор рассматривается в международном арбитраже, отмечается в отчете компании. В свою очередь, Атомэнергопром потребовал досрочно возврата займа, предоставленного Fennovima Oy, а также компенсацию стоимости принадлежащих компании акций Fennovima Oy в связи с расторжением соглашения акционеров. По состоянию на отчетную дату требования организаций Атомэнергопром на общую сумму около €3 млрд находятся на рассмотрении международных арбитражей, говорится в отчете.