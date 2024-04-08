Инфраструктура Freedom Finance — экосистема продуктов для всех сфер жизни

Freedom Holding — брокерская компания, работающая с биржами всего мира. В Казахстане «Фридом Финанс» известен своей экосистемой, в которую входят сервисы для разных сфер жизни, от финансовых услуг до покупки продуктов онлайн.

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Freedom Bank — курс на цифровизацию и расширение возможностей

Freedom Bank — это ядро экосистемы. В 2021 году банк запустил революционный продукт — первую в мире цифровую ипотеку, полностью изменив процесс получения займа. А в 2022-м Freedom Bank стал лидером по объему выданных ипотечных кредитов по госпрограмме, заняв 63% рынка. Тогда же был оцифрован и второй по сложности продукт — автокредит. Доля рынка Freedom Bank в Казахстане в сегменте подержанных авто составляет 22,6%. Еще один из основных продуктов в портфеле, стартовавший в 2023 году, — онлайн-кредит для малого и среднего бизнеса.

В феврале этого года Freedom Bank представил мультивалютную платежную депозитную карту Araldy Saqta, которая позволяет владельцам не только совершать привычные финансовые операции, но и вносить свой вклад в восстановление Аральского моря — кешбэк в размере 10% с каждой покупки автоматически перечисляется в Международный Фонд спасения Арала.

Freedom Finance постоянно внедряет новые технологии и делает ставку на цифровизацию и комплексный подход к потребностям клиентов. Например, в конце марта был запущен Freedom SuperApp – приложение, которое объединило все услуги экосистемы: банковские операции, онлайн-страхование, бронирование билетов, доставку продуктов и другие.

В апреле 2024 года Freedom Bank представит карты с новой валютой — FRHC, позволяющие хранить и копить средства в акциях Freedom Holding Corp. Кешбэк с транзакций будет зачисляться в виде акций FRHC, а сумма будет расти вместе со стоимостью акций компании. В ближайшее время Freedom Bank предложит еще один новый продукт — детские карты с изображениями супергероев DC Comics и персонажей «Наруто». Дети смогут получить первый опыт обращения с деньгами, а родители — контролировать их расходы.

Freedom Broker: аналитика, новости, безопасность

В состав холдинга входят брокеры АО «Фридом Финанс» и Freedom Finance Global, которые предоставляют доступ к местным рынкам и международным площадкам соответственно. Общее количество счетов, открытых в Казахстане, — более 262 тыс.

Для клиентов работает платформа Tradernet, которая насчитывает около 40 тыс. пользователей ежедневно. Также в приложение Tradernet, которое работает на 16 языках, была интегрирована трансляция профильных новостей от Kursiv — ведущего делового СМИ в Казахстане. Аналитики Freedom Finance уверены, что инвестиционные идеи — это ценный инструмент, который поможет принимать людям более взвешенные решения. Это доказывают цифры: за 2023 год обзоры набрали 17,5 млн просмотров.

Уникальные страховые продукты

Freedom Life — одна из двух страховых компаний, входящих в холдинг. На начало 2024-го количество клиентов стремительно приближалось к 1 млн, что на 45% выше, чем годом ранее. Программы-лидеры по сбору премий — добровольное страхование от несчастных случаев и услуги для туристов, выезжающих за рубеж. Один из уникальных продуктов — программа страхования от критических заболеваний «Подписка на здоровье» Freedom Health, которая покрывает расходы на лечение до $1 млн.

Компания Freedom Insurance предлагает страхование физических и юридических лиц, а также активно работает над развитием КАСКО (добровольного автострахования), оцифровывая такие процессы, как предстраховой осмотр и страховой осмотр. Также «Фридом» может гордиться уникальной системой быстрых онлайн-выплат после аварии DTP.kz. В сервисе может зарегистрироваться клиент любой страховой компании. Цифровизация продукта позволила дать возможность пользователям оформлять все страховые случаи онлайн, а срок выплат удалось снизить с 90 до 5 дней благодаря интеграции с государственными сервисами — теперь клиентам не нужно предоставлять подтверждающие страховой случай документы.

В конце 2023-го Freedom Insurance анонсировала запуск страховки при задержке рейса, также в планах страхование от потери багажа и задержки рейса при стыковке. Согласно данным компании за прошлый год, число клиентов достигло 150 тыс., доход компании за 2023 финансовый год составил $115 млн.

Качественная связь на земле и в небе

Freedom Telecom — один из амбициозных проектов холдинга, целью которого является создание в Казахстане технологичного оператора связи. Активная деятельность ведется в корпоративном сегменте — количество клиентов уже превысило 1000.

В планах у Freedom постройка более 300 тыс. километров волоконно-оптических линий связи. Во второй половине года в крупных городах (а далее и по всей республике) планируется запуск услуги домашнего интернета для физических лиц.

Компания планирует предоставить доступ к высокоскоростному интернету на всей территории Казахстана, включая воздушное пространство. Поможет осуществить этот грандиозный план внедрение технологии Air-to-Ground (A2G), которая позволит пассажирам пользоваться интернетом на борту самолетов. Пилотным станет маршрут Астана — Алматы. Для реализации этого масштабного телеком-проекта холдинг привлек $200 млн, выпустив в конце 2023 года долларовые облигации с доходностью до 12% годовых на бирже AIX.

В начале 2024-го у оператора появилась дочерняя компания — видеостриминговая платформа Freedom Media. Основной фокус сервиса — создание оригинального контента на казахском языке. Также медиа планирует стать самой популярной в Центральной Азии библиотекой качественного контента (не только локального, но и мирового). Ведется большая работа, связанная с применением ИИ-технологий, способных ускорить и удешевить производство контента. Запуск стримингового сервиса ожидается в конце года.

Путешествия, развлечения, покупки

В экосистему «Фридома» входит несколько lifestyle-продуктов: онлайн-супермаркет Arbuz.kz, система бронирования билетов на мероприятия ТИКЕТОН, один из крупнейших ретейлеров Freedom Mobile, сервисы для путешествий AVIATA.KZ и Chocotravel, дистрибьютор автомобильных шин Freedom Drive.

Все звенья экосистемы дают возможность получить большое количество взаимодействий с пользователями. А значит, изучить их потребности и предоставить тот продукт, который по-настоящему будет нужен.

За пределами Казахстана

Freedom Holding Corp. известен не только своей экосистемой. Компания давно начала мировую экспансию. Количество клиентов европейского подразделения холдинга Freedom Finance Europe, которое дает доступ к 15 фондовым биржам, достигло 250 тыс. Представительства компании открыты в 19 странах мира (более 120 филиалов), включая США, Грецию, Польшу, Испанию, Португалию и другие. Большая работа ведется по привлечению клиентов и увеличению клиентских активов. В 2023 году новые офисы были открыты в столицах Австрии, Болгарии и Нидерландов, где уже подобрана команда и выстроены операционные процессы, среди которых особое внимание уделяется регуляторным функциям. В планах на 2024-й — продолжение расширения географии присутствия и открытие офисов в Турции и ОАЭ.