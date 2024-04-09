В Белоруссии запретили продажу производимого в России чая

В Белоруссии введен запрет на продажу пакетированного чая из России марок «Гита» и «Принцесса Канди» из-за несоответствия «требованиям по микробиологическим показателям безопасности». Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава Белоруссии.

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По данным ведомства, под запрет попали четыре вида пакетированного черного чая марок «Принцесса Канди» и «Гита», которые производит в России ООО «Орими».

«В ходе осуществления государственного санитарного надзора за соблюдением законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения выявлены факты обращения пищевой продукции, не соответствующей установленным требованиям по микробиологическим показателям безопасности», - сообщили в Минздраве Белоруссии.

В настоящее время производитель чая проводит ряд корректирующих мероприятий, чтобы доказать стабильность процессов производства, хранения и транспортировки, а также действенность системы контроля безопасности, уточнили в белорусском ведомстве.

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«На основании сформированных доказательств введенные ограничения на выпуск в обращение на территории Республики Беларусь продукции ООО «Орими» могут быть отменены», - пояснил Минздрав.

Ранее в России после выявления ряда нарушений был введен запрет на поставки продукции белорусского Туровского молочного комбината, а также ее транзит через российскую территорию. При этом другие молочные предприятия Белоруссии под запрет не попали. Позднее Россия с учетом гарантий Минсельхозпрода Белоруссии сняла эти ограничения.