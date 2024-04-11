Кредиты на новые машины в России подешевели

По итогам марта 2024 года кредиты на новые машины на российском рынке стали дешеветь, средняя ставка по такого рода финансовым банковским продуктам снизилась с 19 до 16 процентов. Об этом «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования аналитиков IT-платформы для продажи авто в кредит «еКредит».

При этом срок автокредитов на новые машины за этот период времени снизился до 68 месяцев, уточнили эксперты. На подобную динамику оказал влияние ряд факторов, включая наличие специальных программ с субсидированными ставками, которые действуют на сроки от двух до пяти лет, пояснили аналитики.

В то же время противоположные тренды в марте наблюдались в сегменте кредитов на подержанные машины. Так, в первом месяце весны средняя ставка по такого рода банковским продуктам практически осталась без изменений и колебалась вокруг 20 процентов. В свою очередь, сроки займов на б/у автомобили увеличились в среднем до 76 месяцев, резюмировали эксперты.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что в 2023 году россияне стали вдвое чаще приобретать подержанные машины в кредит. За 12 месяцев доля займов на покупку автомобилей на вторичном рынке достигла 15 процентов. На эти цели российские банки выдали в прошлом году в общей сложности почти 890 миллиардов рублей.