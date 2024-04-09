В Wildberries прокомментировали предупреждение от ФАС

Пресс-служба российского маркетплейса Wildberries прокомментировала новость о том, что Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выдала предупреждение компании. Об этом сообщает «RT на русском».

Как сообщили в пресс-службе компании, сейчас в Wildberries происходит перестраивание комплаенс-практик, чтобы внутренние процессы маркетплейса соответствовали статусу содоминанта рынка, который был присвоен компании в начале года. При этом предупреждение ФАС в Wildberries обещали внимательно изучить.

«Компания изучит предупреждение, как только оно поступит в наш адрес. Мы и раньше прислушивались к рекомендациям ФАС России в режиме добровольного саморегулирования и выполняли их. Мы внимательно относимся к замечаниям регулятора и строим свою работу на исполнении требований службы как добросовестный участник рынка», — рассказали в пресс-службе.

ФАС выдала предупреждение Wildberries

Ранее ФАС выдала предупреждение Wildberries по признакам нарушения антимонопольного законодательства.