«Пятерочку» признали лидером по уровню доверия потребителей

«Пятерочка» стала лидером рейтинга оффлайн-ритейлеров по уровню заметности и доверия со стороны потребителей, следует из сообщения исследовательского холдинга «Ромир».

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Специалисты холдинга исследовали восприятие различных брендов продовольственных магазинов через простые человеческие ценности. Например, надежность, честность, доброта и т.п. По итогам сформировался рейтинг, а «Пятерочка» была признана самым заметным брендом, к которому клиенты проявляют наибольшее доверие.

Индекс заметности торговой сети составил 90%, индекс доверия - 95%. В топ-5 также вошли сети «Магнит» с индексами узнаваемости 88% и доверия 93%, Fix Price с показателями 87% и 92% соответственно, а также «Лента» и «Красное и Белое».

Опрошенные отметили, что «Пятерочка» у них ассоциируется с семьей, надежностью, простотой, социальной ответственностью, экономией и бережливостью.