Компания «Новая мода» (бывшая «Зара СНГ»), развивающая в России заменившие бренды испанской Inditex магазины Maag, Dub, Ecru, Vilet, зафиксировала миллиардные убытки по итогам 2023 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на бухгалтерскую отчетность организации.

Отмечается, что минувший год стал первым годом работы новых брендов в РФ. Так, первый магазин Maag, заменивший Zara, открыли в апреле 2023-го, затем в стране стали появляться торговые точки Dub, Ecru и Vilet.

Выручка «Новой моды» в прошлом году составила 21 млрд рублей (вместо 9,7 млрд в 2022-м). По данным компании, на продаже одежды организация заработала 19,8 млрд рублей, обуви — 1 млрд руб. При этом общая выручка Inditex в России до ухода группы, в 2021 году, составляла 240 млн евро.

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Отмечается, что при перезапуске «Новая мода» увеличила расходы — с 13,8 млрд рублей в 2022 году до 25,6 млрд в 2023-м. Материальные затраты возросли до 12,1 млрд рублей, коммерческие расходы — до 11,2 млрд. По итогам прошлого года «Новая мода» получила убыток 5,4 млрд рублей. Годом ранее компания фиксировала прибыль в размере 3,9 млрд рублей.