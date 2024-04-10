Суд решил ликвидировать Киви-банк

Арбитражный суд Москвы решил ликвидировать АО «Киви банк», у которого ранее Банк России отозвал лицензию. Об этом сообщает РИА Новости.

Банк России принял решение об отзыве лицензии у «Киви банка» в феврале. По величине активов кредитная организация занимала 89 место в банковской системе России. Мера в отношении Киви банка принята из-за того, что он нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ.

Зампред ЦБ России Ольга Полякова отмечала, что банк был известен переводами в адрес теневого игорного бизнеса, похищенных средств в пользу подставных лиц, а также другими нелегальными финансовыми услугами.

«Суд решил ликвидировать АО «Киви банк»», - огласила сегодня резолютивную часть решения судья Светлана Ласкина.

Функции ликвидатора возложены на Агентство по страхованию вкладов.

Напомним, что Агентство по страхованию вкладов уже сообщило ранее о выплате клиентам «Киви банка» 3,26 миллиарда рублей, или 75 процентов от общей суммы страховой ответственности.