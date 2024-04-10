Фридман и Авен остались под санкциями, несмотря на решение суда ЕС

Российские предприниматели Михаил Фридман и Петр Авен остаются под санкциями Евросоюза, несмотря на решение суда ЕС о снятии с них ограничений. Разъяснения на этот счет дал представитель ЕС. Российская газета

«Совет ЕС своими решениями в сентябре 2023 года и в марте 2024 года продлил включение Петра Авена и Михаила Фридмана в санкционные списки на основании обновленных доводов, которые не были предметом данного судебного разбирательства», — сообщил источник. Lenta.ru

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение суда ЕС снять санкции с основателей «Альфа-групп». Он отметил, что каждый подобный случай снятия санкций отдельный — «его нужно отдельно воспринимать». Газета.Ru