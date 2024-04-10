Wildberries тестирует оплату покупок частями

Онлайн-ретейлер Wildberries тестирует функцию оплаты заказов частями. Сейчас сервис доступен ограниченной выборке клиентов, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Мы рассматриваем возможность запуска собственного сервиса рассрочек по модели BNPL (buy-now-pay-later, "покупай сейчас, плати потом" - прим. ТАСС) для оплаты покупок частями без переплат. В настоящий момент сервис находится на стадии пилота и доступен ограниченной выборке клиентов", - сказали в компании.

В онлайн-ретейлере указали, что в рамках финтех-направления Wildberries активно работает над созданием удобных и технологичных финансовых сервисов для покупателей и продавцов платформы.

В феврале 2021 года основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук стала владелицей 100% банка "Стандарт-кредит", который затем был переименован в "Вайлдберриз банк". В декабре прошлого года стало известно, что Wildberries учредил дочернюю микрофинансовую организацию "ВБ финанс".