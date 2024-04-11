Против каких энергетических проектов РФ в США могут усилить санкции

Соединенные Штаты готовы усилить санкционное давление на топливно-энергетический комплекс России. Американские власти будут добиваться того, чтобы Россия не смогла развивать ни один новый энергетический проект, который дал бы стране дополнительные экспортные доходы, цитирует Bloomberg помощника госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетта.

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Но, как отмечают опрошенные "РГ" эксперты, "войны по всем фронтам" не будет, и США сосредоточатся на противодействии новым российским проектам по производству сжиженного природного газа (СПГ). Активно мешать нашему нефтяному экспорту Вашингтону не с руки пока котировки барреля находятся на высоком уровне, а вводить санкции против российских газопроводов в Китай - бессмысленно, это не будет иметь никакого эффекта.

Газом США, в отличие от нефти, обеспечена своим с избытком, малая часть экспортируется в Мексику по трубе, а большая часть сжижается и отправляется за границу морем. Причем, как правило, экспортом уже готового продукта занимаются не американские компании, а китайские, европейские и ближневосточные. Но производство сосредоточено именно в США. С 2019 года экспорт американского СПГ вырос с 33 млн тонн до 86 млн тонн в 2023 году. В планах дальнейший рост производства и за это рынок США будут бороться, используя санкции для получения экономической выгоды.

Не случайно, Пайетт назвал первой жертвой новой санкционной политики США - завод "Арктик СПГ-2" на Гыданском полуострове. Проект предусматривал строительство трех очередей по выпуску СПГ мощностью 6,6 млн тонн в год. Первая линия предприятия была запущена в конце прошлого года, но до сих пор с завода не было произведено ни одной отгрузки готовой продукции. Причиной стали санкции США, в том числе, сделавшие невозможным использование сделанных в Южной Корее для проекта судов-газовозов ледового класса.

Как отмечает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Андрианов, под наибольшим ударом оказались СПГ-проекты, поскольку здесь санкции затрагивают и технологический, и логистический аспекты. Для реализации последующий очередей (кроме первой) проекта "Арктик СПГ-2" и других проектов необходимы прежде всего газовозы, частично строившиеся на иностранных верфях. Кроме того, санкции введены против перегрузочных терминалов СПГ на Балтике и на Камчатке, что также усложняет реализацию новых проектов.

Схожее мнение высказал заместитель председателя набсовета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев, который подчеркнул, что сейчас новые санкции могут повлиять только на СПГ предприятия или проекты по добыче углеводородов на шельфе. По всем остальным пунктам, от добычи на суше до строительства трубопроводов, мы технически не зависим от Запада и занимаемся этими проектами либо на своей территории, либо на территориях дружественных стран.

Суммарно до 2035 года в России были планы по строительству восьми крупнотоннажных заводов по производству СПГ. Начато строительство одного - "Арктик СПГ-2". Что касается добычи на шельфе, то новые проекты должны появится в Каспийском и Охотском море, есть планы по добыче на Балтике.

С точки зрения Гусева, нам пора переориентироваться с экспорта энергоресурсов на поставки конечной продукции и энергии. Раз есть трудности с СПГ можно подумать об аммиаке, о метаноле как альтернативах производству из газа. Необходимо в целом развивать газохимию.

Санкции, вторичные санкции направлены не просто против нашего экспорта сырья, но и на сохранение доли доллара в мировой торговле, которая начала падать, считает эксперт. В конечном итоге, этих запретов наберется критическая масса, после чего станет окончательно ясно, что в их соблюдении нет никакого смысла, если только уйти навязанной из США модели торговли за доллары.

Схожее мнение высказал исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко. Сейчас надо говорить о смене экономической модели в целом, а не о борьбе с санкциями в попытке вернуться к старому. В этой новой модели сырье будет элементом экономики, но отнюдь не самым важным, а вот степень его переработки углубится, считает он.

С точки зрения эксперта по энергетике Кирилла Родионова, санкции - еще одно напоминание того, насколько важным является развитие отраслей "новой" энергетики. Речь, в частности, идет о производстве оборудования для ветровых и солнечных генераторов. Мировой рынок ВИЭ переживает колоссальный рост, который во многом напоминает бум информационных технологий в 1980-1990-х годах.

Все сказанное, конечно, справедливо. Но пока именно нефтегаз остается основным источником доходов нашего бюджета (около трети поступлений в бюджет без учета выплат по НДС и налога на прибыль нефтегазовых компаний). И здесь, как отмечает Андрианов, потенциал западных санкций уже исчерпан. Участие западных компаний и финансовых структур в нефтегазовых проектах на территории России уже фактически сведено к нулю, эмбарго на закупки российских нефти и нефтепродуктов введено, "Северные потоки" взорваны. Причем, санкции не действенны против экспортных проектов, нацеленных не на Европу. В случае с газопроводами в Китай какие-либо западные санкции - это как раз наименьшая проблема и угроза. Пекин уж точно не позволит Западу решать, с кем ему торговать газом, а с кем нет. Поэтому здесь главные трудности связаны с переговорами с КНР по цене, конкуренцией со среднеазиатским газом и с наличием сырьевой базы (в случае с маршрутом "Сила Сибири -3"), а не с какими-либо новыми санкциями.