«Лента» отказалась от сотрудничества с рядом поставщиков

Компания "Лента", один из крупнейших российских ретейлеров, отказалась от сотрудничества с рядом поставщиков товаров повседневного спроса, не приняв ценовые условия поставок продукции таких компаний, сообщили ТАСС в пресс-службе ретейлера.

"Мы приняли решение не сотрудничать с компаниями, которые предлагают закупочные цены, не обеспечивающие привлекательность товаров для покупателей и стабильные цены на полках "Ленты". "Лента" уже отказалась от сотрудничества на условиях, предложенных некоторыми поставщиками кондитерских изделий и шоколада, а также компаниями-производителями кормов для животных, косметики, бытовой химии", - сказали в компании, не уточнив названия поставщиков.

В ретейлере добавили, что выбывающий ассортимент торговая сеть восполняет за счет аналогичных товаров других поставщиков, политика которых нацелена на совместное с компанией обеспечение экономической доступности товаров повседневного спроса.

Ранее издание "Коммерсант" со ссылкой на источник на рынке сообщило, что "Лента" хочет добиться изменения отпускных цен на продукцию ряда крупных поставщиков под угрозой остановки закупок. По словам источника издания, список может включать Unilever, Nestle, Colgate-Palmolive и другие компании.

В марте 2024 года "Лента" сообщала, что российская структура одного из крупнейших в мире производителей продуктов питания Mondelez International решила отказаться от поставок продукции в магазины "Лента". Причиной такого решения стало отсутствие договоренностей по закупочным ценам. В четверг в торговой сети сообщили, что ретейлер приостановил заказы кормов для животных, которые выпускает компания Mars.