Компания Bacardi Limited прекратила официальные поставки продукции в Россию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ассортимент магазинов X5 Group (в нее входят магазины «Чижик», «Пятерочка» и «Перекресток»).

Речь идет о роме Bacardi, водке Grey Goose и джине Bombay Sapphire, говорится в публикации. По словам источника, в страну также больше не поставляют текилу Patron.

В начале минувшего года фирма решила сократить объемы поставок продукции в Россию, однако продажи осуществлялись благодаря ранее созданным запасам.

В России попросили сделать водку дороже

В настоящее время Bacardi Limited ограничивает официальный импорт только вермутами и игристыми винами Martini, в то время как другие продукты поступают через параллельный импорт.

Ранее сообщалось, что Минфин России предложил с 1 июня 2024 года повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк. Соответствующий законопроект появился на портале правовой информации.