«Яндекс Маркет» представил свой бренд велосипедов

Яндекс Маркет представил покупателям собственный бренд велосипедов Raskat, сообщает пресс-служба компании.

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Покупателям доступны модели для взрослых и подростков ростом от 155 см.

Рама велосипедов сделана из авиационного алюминия T6061, за счет чего велосипеды легкие и прочные. Вес велосипедов варьируется от 14 до 16 кг в зависимости от модели.

Каждый велосипед имеет 10 скоростей, а тросы тормозной системы и трансмиссии скрыты в раме.

Всего велосипеды представлены в 4 моделях и 8 цветах.

Аналитики Яндекс Маркета отметили, что к началу теплого сезона на маркетплейсе увеличивается спрос на велосипеды и достигает пика с апреля по июнь. В 2023 году на маркетплейсе 73% от всех продаж пришлось на городские модели велосипедов.

В будущем Яндекс Маркет планирует выпустить аксессуары и другие виды транспорта для города.