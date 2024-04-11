«Яндекс Маркет» представил свой бренд велосипедов

Пользователи Яндекс Маркета смогут приобрести велосипеды маркетплейса
Яндекс Маркет представил покупателям собственный бренд велосипедов Raskat, сообщает пресс-служба компании.
Покупателям доступны модели для взрослых и подростков ростом от 155 см.
Рама велосипедов сделана из авиационного алюминия T6061, за счет чего велосипеды легкие и прочные. Вес велосипедов варьируется от 14 до 16 кг в зависимости от модели.
Каждый велосипед имеет 10 скоростей, а тросы тормозной системы и трансмиссии скрыты в раме.
Всего велосипеды представлены в 4 моделях и 8 цветах.
Аналитики Яндекс Маркета отметили, что к началу теплого сезона на маркетплейсе увеличивается спрос на велосипеды и достигает пика с апреля по июнь. В 2023 году на маркетплейсе 73% от всех продаж пришлось на городские модели велосипедов.
В будущем Яндекс Маркет планирует выпустить аксессуары и другие виды транспорта для города.