Правительство планирует привлечь ВЭБ к программе модернизации ЖКХ

Возможность участия государственной корпорации "ВЭБ.РФ" в федеральной программе модернизации ЖКХ обсуждалась на встрече заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым, сообщается на сайте правительства.

"На встрече обсудили возможность участия ВЭБ.РФ в программе модернизации ЖКХ с помощью льготного финансирования проектов", - говорится в сообщении.

В частности, по словам вице-премьера Марата Хуснуллина, речь шла о перспективах привлечения госкорпорации к мероприятиям по обновлению тепловых сетей на теплоэлектростанциях.

"Перед строительным комплексом России стоит задача по комплексному обновлению населенных пунктов, созданию инфраструктуры нового качества для жизни, работы и отдыха. В том числе необходимо наращивать темпы модернизации жилищно-коммунального хозяйства - одного из приоритетных направлений работы". - приводится на сайте его цитата.

По мнению Хуснуллина, большой опыт ВЭБ.РФ будет также полезен в работе над 200 мастер-планами развития населенных пунктов в стране, которые поручил разработать президент, и реализации других проектов по инфраструктурному развитию регионов.

В свою очередь, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов подчеркнул, что развитие современной городской экономики является одним из приоритетов инвестиционной деятельности ВЭБ.РФ.

"Мы финансируем проекты, которые способствуют повышению качества жизни российских семей. <...> Суммарно по этому направлению поддержали совместно с партнерами проектов почти на два трлн рублей", - отметил он.

Поддержка "ВЭБ.РФ" по проектам строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры в 2022-2023 годах составила 357 млрд рублей. На эти средства были запущены проекты по развитию территорий, в портовой и логистической, дорожной, аэропортовой, туристической и энергетической инфраструктуре, экологии, общественном транспорте, построены школы, модернизированы объекты ЖКХ общей стоимостью 1,9 трлн рублей.