В «Роснано» рассказали, как Россию лишили уникального продукта

Россия лишилась уникального мирового продукта из-за вывода компанией "Оксиал" (OCSiAl, портфельная компания "Роснано") за рубеж своих производственных активов и интеллектуальной собственности, сообщил в интервью ТАСС заместитель генерального директора, член правления группы "Роснано" Дмитрий Тарасов.

По его словам, "Роснано" в настоящее время помогает компетентными органам решить эту проблему.

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Компания OCSiAl, созданная отечественными учеными из Новосибирска, начиная с середины 2010-х годов постепенно превратилась в крупнейшего в мире производителя одностенных углеродных нанотрубок. В 2022 году на долю компании приходилось около 90% мирового рынка этой продукции. OCSiAl, представлена в России, Люксембурге, США, Корее, Китае, Гонконге, Японии, Малайзии, Израиле, Индии, Мексике, Австралии и Германии. OCSiAl - первая среди портфельных активов "Роснано", так называемая компания единорог, то есть получившая рыночную оценку стоимости в размере свыше $1 млрд.

"Головная компания всемирно известного холдинга в настоящее время домицилирована в Люксембурге, ее акционеры тщательно сторонятся связи с Россией, пытаясь перезапустить производство за границей на российской "умственной" и материально-технической базе. Сначала вывезли часть уникального оборудования из России, теперь вывели все производственные активы и R&D за периметр компании, в которой у "Роснано" есть пакет акций. То есть уникальный в мировом масштабе продукт лишен российского происхождения, и сейчас вдобавок Россия лишилась самого актива. Компетентные органы уже занимаются этой проблемой, и мы им активно помогаем", - сказал он.

В "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано". Благодаря инвестициям "Роснано" работают 138 предприятий и исследовательских центров в 37 регионах России.