Крупнейший в России производитель вина перешел в собственность государства

Крупнейший в России производитель вина — компания «Кубань-Вино» — перешел в собственность государства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Уточняется, что смена собственника была зарегистрирована 10 апреля, при этом состав топ-менеджмента компании не изменился. До перехода в госсобственность владельцем компании выступала ГК «Ариант», однако после иска представителей Генеральной прокуратуры активы «Кубань-Вино» перешли Российской Федерации, следует из записей реестра.

Судебное решение было вынесено 5 апреля. Таким образом, смена собственника произошла спустя пять дней после вердикта Арбитражного суда Челябинской области. Вместе с активами «Кубань-Вино» к государству перешли и другие компании, принадлежащие ГК «Ариант». Речь идет о крупнейшем виноградарском предприятии — агрофирме «Южная», производителе вина «Центр пищевой индустрии — Ариант». Кроме того, в собственность государства отошла специализирующейся на разведении свиней агрофирма «Ариант».

Генпрокуратура требовала взыскать вышеуказанные активы в счет «незаконного обогащения» экс-владельцев АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) — Юрия Антипова и Александра Аристова. В 2020 году они разделили бизнес: первому отошли металлургические заводы, второму — активы в виноделии и пищевой индустрии.

Претензии Генпрокуратуры касались в основном «незаконной приватизации» металлургических заводов в 1990 годах, включая сам ЧЭМК, а также АО «Кузнецкие ферросплавы» и АО «Серовский завод ферросплавов». По мнению исковой стороны, эти предприятия попали под контроль резидентов недружественных государств, что понесло за собой ущерб «национальным интересам, обороне и безопасности» России.

Однако суд счел необходимым привлечь к делу и активы сельскохозяйственного направления «Арианта». Это объяснялось тем, что они были приобретены за счет «незаконного обогащения» с помощью «ферросплавных» активов. В итоге требование Генпрокуратуры о взыскании с Антипова 105 миллиардов рублей и передаче в госсобственность активов «Арианта» было удовлетворено.