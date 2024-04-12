МТС Банк проведет IPO на Мосбирже

МТС Банк проведет IPO на Московской бирже, по итогам размещения ПАО "МТС" сохранит мажоритарную долю в капитале банка, следует из сообщения кредитной организации.

Отмечается, что размещение будет состоят исключительно из акций, выпущенных банком в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные банком в ходе IPO средства будут направлены на реализацию стратегии дальнейшего роста.

"В рамках размещения мажоритарный акционер банка, ПАО "МТС", не планирует продавать принадлежащие ему акции. По итогам IPO ПАО "МТС" сохранит мажоритарную долю в капитале банка", - следует из материалов банка.

Участие в размещение будет доступно квалифицированным и неквалифицированным инвесторам - физическим лицам, а также институциональным инвесторам.

Ожидается, что банк, его мажоритарный акционер и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций в течение 180 дней с даты начала торгов на Московской бирже.

"Банк в 2017-2023 годах рос более чем втрое быстрее рынка и быстрее любого из топ-10 игроков, переместившись с 21 на 8 позицию. Это позволило банку в 7 раз увеличить операционный доход при росте активов более чем втрое. Отношение операционных расходов к доходам (cost-to-income, CIR) составляет 31,2%, рентабельность капитала (ROE) - 20%. Намерение стать публичной компанией подтверждает выход МТС Банка на новый этап развития", - приводятся в материалах банка слова председателя правления организации Ильи Филатова.

Отмечается, что МТС Банк в среднесрочной перспективе ставит себе целью удвоить кредитный портфель и клиентскую базу (до 8 млн активных клиентов), ожидая постепенного увеличения рентабельности капитала (ROE) до уровня 30%. Кроме того, указано, что МТС Банк демонстрирует один из самых высоких темпов роста в необеспеченном розничном кредитовании на рынке. В 2020-2023 годах кредитный портфель банка рос со среднегодовыми темпами 39%, более чем вдвое опережая рынок в целом. Капитал банка в этот период рос со среднегодовыми темпами 31%.