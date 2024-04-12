Менеджеров Райффайзенбанка поймали на торговле валютным инсайдом

Менеджеры Райффайзенбанка были пойманы на том, что помогали злоумышленникам заработать почти 95 млн рублей. Они сливали им внутренние данные, пишут «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сотрудники решились на продажу аферистам сведений о будущих курсах валют, говорится в статье. Издание напоминает о том, что курсы устанавливают ежедневно внутренним приказом банка. Как отмечается, группа, которая получила инсайд, приобретала валюту с полной уверенностью в том, что курс повысится. После этого она выгодно продавала ее, а полученные средства снова пускала в оборот.

За три недели было совершено свыше трех тысяч операций. Ситуацию заметили сотрудники экономической безопасности банка. Они обратились в правоохранительные органы.

Подчеркивается, что следственным отделом Зеленоградского СК было возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе менеджеров. В публикации говорится, что участники схемы получили прибыль в размере 94,8 млн рублей.

По словам руководителя направления уголовно-правовой защиты бизнеса юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Сергея Афанасьева, возможное наказание за коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере, по ст. 204 УК РФ — штраф до 800 тыс. рублей.

Ранее в Брянской и Смоленской областях задержали восемь членов преступного сообщества, деятельность которого была связана с незаконной миграцией.