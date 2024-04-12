В Москве вводят единый стандарт работы курьеров

Власти Москвы вводят в эксплуатацию процесс систематизации работы курьерских сервисов.

Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на заместителя мэра столицы, главу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

"Для потребителей это означает, что доставлять им товары будут только квалифицированные сотрудники с проверенными документами. Для самих курьеров стандарт позволит улучшить условия труда, работа станет прозрачной", - сказал он изданию.

Согласно данным "Ведомостей", решение предварительно было согласовано с крупнейшими курьерскими службами, такими как "Яндекс еда", "Яндекс лавка", Delivery Club, "Кухня на районе", "Самокат", "Сбермаркет" и другими.

Ликсутов также отметил, что в Москве более 100 тыс. доставщиков на велосипедах и самокатах ежедневно выполняют до 500 тыс. заказов. Это плюс для городского транспортного комплекса, благодаря доставке таким способом снижается число поездок на личных авто, добавил заммэра столицы.

Как сообщает издание, разработанный департаментом стандарт подразумевает введение цифрового профиля курьера, разработку единых требований к транспортному средству и внешнему виду доставщиков, а также развитие соответствующей инфраструктуры города.