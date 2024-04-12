Производитель пастилы будет судиться с «Макфой» за бренд

У холдинга «Макфа» могут отсудить товарный знак «Старые традиции». С просьбой о запрете на его использование обратился в Суд по интеллектуальным правам (СИП) производитель белевской пастилы ООО «Торгово-производственная компания «Старые традиции» (ТПК), передают «Ведомости».

Согласно заявлению ТПК, указанную марку «Макфа» не использует. Производитель пастилы готовится к регистрации товарного знака для различных товаров 30-го класса, включая выпечку, кулинарию, десерты.

По словам экспертов, «Макфа» действительно не выпускает продукцию под брендом «Старые традиции». Это увеличивает шансы ТПК добиться аннулирования этого товарного знака, отметили собеседники.

Ранее стало известно о наложении судебными приставами ареста на все движимое и недвижимое имущество крупнейшего российского производителя макарон «Макфа». Ситуация затронула все обособленные предприятия. Адвокат Игорь Трунов заявил РИА Новости, что арест активов «Макфы» в рамках иска Генпрокуратуры РФ подразумевает запрет на транзакции с контрагентами из других стран. Так, по его словам, есть риск, что без них бизнес остановится.