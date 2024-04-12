Финансирование ВСУ, сережки «Иноагент»: на чем зарабатывает скандальный бренд Avgvst

Ювелирный бренд Avgvst открыто высказался в поддержку Украины. Он признался в том, что выделял деньги стране и поддерживает бегство мужчин от мобилизации. Издание Life узнало, сколько компания зарабатывает в России.

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Ювелирный бренд Avgvst основала в 2013 году Наталья Брянцева — она же пишет тексты рассылок компании для аудитории в России и за рубежом. Вместе со своим супругом Анатолием Беликовым и ребенком она переехала в Берлин в 2017 году, отмечается в статье.

Ручное производство Avgvst базируется на Урале. Бутики функционируют в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Алма-Ате и Берлине, отмечает издание.

Стоимость изделий варьируется от 40 до 3400 евро.

«На территории России бизнес управляется через ИП основательницы, а также тремя ее же юрлицами ("Август", "Август Москва" и "Август Екатеринбург") с суммарной выручкой почти миллиард рублей за 2022 год. Выручка только московского магазина оценивается в 343 миллиона рублей», — подчеркивает издание.

Также сообщается, что бутик в Берлине управляется юрлицом AVGVST Jewelry GmbH, которое имеет уставной капитал в 25 тысяч евро.

Магазины Avgvst являются целыми многофункциональными центрами с обязательными кофейней и концептуальным тату-салоном, указано в публикации.

После начала спецоперации РФ на Украине фирменным цветом бренда стал желтый. На англоязычной веб-странице Avgvst в разделе «Наши ценности» ранее отмечалось, что 20% выручки от продажи трех видов изделий (моно-серьги «Иноагент», кольца «Мир и любовь» и «Любовь побеждает») компания перечисляет на поддержку свободной прессы, феминисток и Украины. Когда этот текст стал объектом внимания в России, его смягчили.

Ранее «Известия» сообщили, что с сентября 2024 года в России отменят клеймение ювелирных изделий при экспорте за пределы ЕАЭС.