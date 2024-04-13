На Украине IT-компании уволили более 10 тыс. сотрудников за 2023 год

Украинский IT-сектор переживает серьезный кризис, за прошлый год компании сократили более 10 тыс. сотрудников, а экспорт услуг находится на самом низком уровне с 24 февраля 2022 года. Об этом сообщило издание "Обозреватель".

Согласно его данным, общее количество специалистов в 50 крупнейших IT-компаниях Украины по состоянию на январь текущего года составляет 81,8 тыс. За прошлый год количество специалистов сократилось на 10,7 тыс. человек, в том числе на 4,6 тыс. - за второе полугодие, отмечается в материале. Сейчас в стране не осталось ни одной IT-компании со штатом более 10 тыс. работников, пишет издание.

Также утверждается, что уровень экспорта услуг компаний IT-сектора достиг лишь $518 млн - самого низкого показателя с 24 февраля 2022 года. Кроме того, "Обозреватель" информировал о снижении зарплат в сравнении с 2021 годом: значительная часть специалистов сектора зарабатывает менее $2 тыс, только 9% получают зарплату в размере $6 тыс. и более.

Украинские аналитики отмечают нехватку рабочих рук в различных отраслях экономики. В частности, как сообщил в феврале член комитета Верховной рады по вопросам финансов и таможенной политики Алексей Леонов, число работников, занятых в частном секторе, за последние два года сократилось почти на 40%.