Названы главные мировые экспортеры обуви в 2023 году

Главными мировыми поставщиками обуви по итогам прошлого года стали Китай, Вьетнам и Италия. Они обеспечивают более половины мирового рынка. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на платформу ООН Comtrade и национальную статистику.

Мировой объем экспорта в 2023 году составил более 154 миллиардов долларов.

Больше всего обуви продал Китай — на 53 миллиарда долларов. Следом идут Вьетнам (20 млрд) и Италия (15 млрд). На три страны пришлось больше половины мировых поставок.

Замыкают пятёрку Германия (11 млрд) и Индонезия (6 млрд).

В топ-10 главных поставщиков обуви вошли также Франция, Нидерланды, Испания, Польша и Индия. Эти страны заработали на экспорте обуви 2,5 — 6 млрд долларов.

Достаточно скромный показатель у США — 1,4 миллиарда долларов.

Россия и Белоруссия не входят в число основных экспортеров. Данные о поставках не раскрывались в 2022-23 годах, однако объемы были достаточно заметны в 2021 году. Тогда Россия экспортировала обуви почти на 254 миллиона долларов, а Белоруссия — на 229 миллионов.