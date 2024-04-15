ГК «Элемент» планирует провести IPO на СПБ бирже

Крупнейший производитель российской микроэлектроники — группа компаний «Элемент», образованная в результате слияния активов «Ростеха» и АФК «Система», может провести свое IPO на СПБ бирже, пишут «РБК Инвестиции» со ссылкой на источники, знакомые с планами размещения.

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Подавляющее большинство IPO и SPO последних лет на российском рынке проходило исключительно на Московской бирже. Компания «Элемент» рассматривала «все возможные варианты площадок», но выбрала СПБ Биржу, так как посчитала условия, предложенные ею, оптимальными, сказал один из источников издания.

Головное юрлицо группы — АО «Элемент» — находится под блокирующими санкциями США, как и некоторые его «дочки», например один из крупнейших в России производителей микросхем завод «Микрон». СПБ Биржа с ноября 2023 года также находится по американскими ограничениями. Торги иностранными ценными бумагами, на которых специализировалась биржа, пристановлены. Ранее в СПБ бирже сообщали , что видят потенциал дальнейшего развития в размещении компаний, подпавших под санкции и в то же время «создающих промышленный суверенитет России». Пока на площадке состоялось лишь одно IPO — в 2021 году и ее собственных акций.

О том, что ГК «Элемент» планирует выйти на биржу до конца 2024 года, в середине марта писали «Ведомости». Президент компании Илья Иванцов говорил «Коммерсанту», что компания будет технически готова к IPO в первой половине года. По данным источников «Ведомостей», объем размещения может составить 10–15 млрд рублей, группа рассчитывает на оценку бизнеса в диапазоне 100–150 млрд рублей. В свою очередь источники «РБК Инвестиций» говорят, что потенциальный размер IPO может составить до 15 млрд, но финальная оценка бизнеса будет зависеть от конъюнктуры рынка. Собеседник издания добавил, что о сроках сделки пока говорить преждевременно.

Компания «Элемент» была создана в 2019 году на базе активов АФК «Система» и «Ростеха». Компания должна была стать единым национальным центром компетенций в области микроэлектронной компонентной базы и обеспечении технологического суверенитета страны в этой области. Предприятия «Элемента» занимаются производством интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, а также радиоэлектронной аппаратуры.

Обе стороны внесли в совместное предприятие 19 организаций, работающих в области разработки, производства и дизайна микроэлектроники. Со стороны «Росэлектроники» в объединенное предприятие были переданы акции заводов — «МАРС», «Завод полупроводниковых приборов», «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ», а также НПП «Восток», торгового дома «РОСЭЛ», ЦКБ «Дейтон», доля в компании «Ангстрем». АФК «Система» со своей стороны внесла акции компаний, входящих в ГК «Микрон» и ГК «НИИМЭ», а также 11% долю в «Ангстрем». Также в группу внесены НИИ электронной и микроэлектронной аппаратуры «Прогресс».