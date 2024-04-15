ФАС нашла картельный сговор в поставке продуктов для больниц и школ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело по факту картельного сговора на торгах на поставку продуктов для больниц, школ и детских садов Москвы, Подмосковья и Дагестана на сумму более 1,2 млрд рублей. Газета.Ru

Как сообщили в пресс-службе ведомства, расследование ведётся в отношении компаний «Рамкейт», «Молторг», «Масленица» и «Экофуд». Они участвовали в торгах на обеспечение продуктами питания больниц, школ и детских садов нескольких регионов России. Говорит Москва

До этого ФАС возбудила дело в отношении издательства «Просвещение». Отмечается, что служба проанализировала доходы и расходы издательства, финансовые результаты, цены и объемы реализованных учебников. BFM.RU