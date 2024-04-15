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Chanel в РФ предъявили два иска, один - на 21 млн рублей

"Павелецкая площадь" (юридическое лицо торгового центра "Павелецкая плаза", расположенного у Павелецкого вокзала в Москве) подала два иска к дочерней компании британо-французской Chanel, один из них - на 21,3 млн рублей. Это следует из материалов Арбитражного суда Москвы.

Chanel в России предъявили два иска
© ТАСС

Суть исковых требований пока не изложена. Однако в ТЦ "Павелецкая площадь" был расположен один из четырех фирменных бутиков Chanel в Москве. Еще три находятся в ТЦ "Европейский", "Атриум" и в ЦУМе. Из них сейчас работает только последний.

В декабре 2023 года и январе 2024 года "Павелецкая площадь" подала два иска против другого арендатора площади в ТЦ у Павелецкого вокзала, прекратившего свою работу, - к дочке немецкой Adidas AG - "Адидас", из них один - на 230 млн рублей. А с августа 2022 года торговый центр пытался взыскать с ретейлера IKEA в РФ - "Икеа дом" почти 11,7 млн рублей неустойки, однако в марте 2024 года отказался от своих требований, и производство по делу было прекращено.

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Международные бренды, в том числе люксового fashion-ретейла, начали менять формат работы и уходить из России с 2022 года. Многие из них досрочно разрывали договоры аренды, что негативно подействовало на экономику рынка торговой недвижимости в РФ.

"Павелецкая плаза" входит в структуру Mall Management Group бизнесмена Сергея Гордеева. В 2023 года MMG искала покупателя для этого объекта, сообщали ранее ТАСС консультанты на рынке недвижимости. Тогда стоимость этого актива могла достигать 30 млрд рублей, по данным CORE. XP.

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