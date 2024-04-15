Эксперты рассказали, уйдет ли «Ашан» после продажи активов Ceetrus

Продажа российских активов компании Ceetrus, входящей в группу Auchan семьи Мюлье, вовсе не свидетельствует о сворачивании французским ретейлером деятельности в России. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на экспертов.

Агентство обратило внимание на данные ЕГРЮЛ, согласно которым теперь ООО «Торговые галереи» - новый собственник активов Ceetrus (до 2018 года называлась Immoauchan). Как уточняется, соответствующая запись появилась 12 апреля.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин подчеркнул, что российская часть Ceetrus была связана с «Ашаном через собственника, но операционно действовала достаточно автономно. По его словам, решение продать портфель не сигнализирует о немедленном уходе «Ашана», однако это повод задуматься о том, что французский ретейлер может продолжить продажу активов в случае нахождения выгодного для себя покупателя.

Партнер NF Group Станислав Бибик подчеркнул, что продажа активов может говорить об оптимизации управления активами со стороны «Ашана». По его словам, фирма фокусируется на развитии своего основного бизнеса.

Ранее РБК со ссылкой на отчетность торговой сети сообщил, что российское подразделение «Ашан» подозревается в неуплате налогов. Как отмечалось, Федеральная налоговая служба (ФНС), возможно, доначислит ему 180,9 миллиона рублей.