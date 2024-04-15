Ozon организовал сбор помощи пострадавшим от паводка в Оренбуржье

Ozon запустил у себя на сайте специальную витрину для сбора помощи пострадавшим от паводка в Оренбургской области. Она доступна на портале маркетплейса.

На витрине можно приобрести товары первой необходимости, которые благотворительный фонд «Банк еды "Русь"» направит пострадавшим от паводков. Сделать это можно до 27 апреля. Также маркетплейс от себя отправит в Оренбуржье более 13 тонн бутилированной питьевой воды.

Кроме того, Ozon направит пять миллионов рублей владельцам пострадавших от наводнения пунктов выдачи заказов. Размер выплат им составит от 50 до 100 тысяч рублей в зависимости от степени ущерба ПВЗ. Владельцы пунктов смогут получить эти деньги в начале мая вместе с агентским вознаграждением за апрель.